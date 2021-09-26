Команда украинца уступила в домашних стенах.
Игорь Харатин, ФК Легия
26 сентября 2021, 00:40
В рамках девятого тура польской Экстраклясы Легия в домашней игре уступила Ракуву со счетом 2:3.
На 70 минуте встречи голом за Легию отметился хавбек сборной Украины Игорь Харатин, сделав счет 2:3.
Этот мяч стал дебютным для него за клуб. Он забил в своем пятом матче.
Напомним, Харатин перебрался в Легию в последние дни трансферного окна из венгерского Ференцвароша.
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