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Команда украинца уступила в домашних стенах.

В рамках девятого тура польской Экстраклясы Легия в домашней игре уступила Ракуву со счетом 2:3.

На 70 минуте встречи голом за Легию отметился хавбек сборной Украины Игорь Харатин, сделав счет 2:3.

Этот мяч стал дебютным для него за клуб. Он забил в своем пятом матче.

Напомним, Харатин перебрался в Легию в последние дни трансферного окна из венгерского Ференцвароша.

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