Фото: CONMEBOL
28 сентября 2021, 18:58
УЕФА и КОНМЕБОЛ объявили о расширении сотрудничества, одной из важных составляющих будет создание нового кубка.
Об этом говорится в официальном заявлении организации.
"Организация этого матча является частью расширения сотрудничества между УЕФА и КОНМЕБОЛ, которое включает, в частности, женский футбол, футзал, молодежные сектора, обмен судьями и другие футбольные вопросы.
Соглашение, достигнутое двумя организациями, в данный момент предусматривает три подобных матча между победителями соответствующих континентов, а также включает в себя открытие совместного офиса в Лондоне, который будет отвечать за координацию проектов, представляющих общий интерес.
Заключив данное соглашение, УЕФА и КОНМЕБОЛ выражают приверженность развитию футбола за пределами своих географических зон и прокладывают мост, объединяющий людей, страны, континенты и культуры.
Исполнительный комитет УЕФА и Совет КОНМЕБОЛ также выразили твердую готовность в будущем продолжать сотрудничество по другим вопросам, представляющим взаимный интерес",- гласит официальное заявление УЕФА.
Таким образом, в битве за новый трофей сойдутся сборные Аргентины и Италии.