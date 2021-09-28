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За трофей поборются победители Евро и Копа Америка

УЕФА и КОНМЕБОЛ объявили о расширении сотрудничества, одной из важных составляющих будет создание нового кубка.

Об этом говорится в официальном заявлении организации.

"Организация этого матча является частью расширения сотрудничества между УЕФА и КОНМЕБОЛ, которое включает, в частности, женский футбол, футзал, молодежные сектора, обмен судьями и другие футбольные вопросы.

Соглашение, достигнутое двумя организациями, в данный момент предусматривает три подобных матча между победителями соответствующих континентов, а также включает в себя открытие совместного офиса в Лондоне, который будет отвечать за координацию проектов, представляющих общий интерес.

Заключив данное соглашение, УЕФА и КОНМЕБОЛ выражают приверженность развитию футбола за пределами своих географических зон и прокладывают мост, объединяющий людей, страны, континенты и культуры.

Исполнительный комитет УЕФА и Совет КОНМЕБОЛ также выразили твердую готовность в будущем продолжать сотрудничество по другим вопросам, представляющим взаимный интерес",- гласит официальное заявление УЕФА.

Таким образом, в битве за новый трофей сойдутся сборные Аргентины и Италии.