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Киевляне успешно продолжили свой путь в турнире.

В рамках второго тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА киевское Динамо U-19 отправилось в гости к одногодкам из мюнхенской Баварии.

Подопечные Игоря Костюка отправили в ворота "красных" четыре безответных мяча, авторами которых стали Самба Диалло (дубль), Назар Волошин и Илья Скрипник, чего оказалось киевлянам более чем достаточно для победы в данном противостоянии со счетом 4:0.

Напомним, в первом матче группового этапа Юношеской лиги УЕФА Динамо U-19 разгромило Бенфику U-19 со счетом 4:0.

Бавария U-19 — Динамо U-19 0:4

Голы: Диалло, 33, 57, Волошин, 59, Скрипник, 86