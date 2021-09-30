УЕФА назвал четверку претендентов на получение памятной награды.
Лерой Сане, Getty Images
30 сентября 2021, 09:17
После завершения всех поединков второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, организаторы состязаний подвели итоги игровой недели, выделив из обширного перечня футболистов четверку наиболее успешных исполнителей.
В список претендентов на получение звания Лучшего игрока второго тура Лиги чемпионов вошли:
– центральный защитник миланского Интера Милан Шкриниар и его выступления в матче против донецкого Шахтера (0:0);
– нападающий мюнхенской Баварии Лерой Сане с голом и голевой передачей ворота киевского Динамо (5:0);
– форварда Бенфики Дарвин Нуньес и его дубль в ворота каталонской Барселоны (3:0);
– голкипер молдавского Шерифа Георгиос Атанасиадис и его 11 сейвов в матче против мадридского Реала (2:1).
Football.ua предлагает своим читателям принять участие в голосовании за звание Лучшего игрока тура на сайте УЕФА, а также на нашем проекте, немногим ниже в данной публикации.