Другое

УЕФА назвал четверку претендентов на получение памятной награды.

После завершения всех поединков второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, организаторы состязаний подвели итоги игровой недели, выделив из обширного перечня футболистов четверку наиболее успешных исполнителей.

В список претендентов на получение звания Лучшего игрока второго тура Лиги чемпионов вошли:

– центральный защитник миланского Интера Милан Шкриниар и его выступления в матче против донецкого Шахтера (0:0);

– нападающий мюнхенской Баварии Лерой Сане с голом и голевой передачей ворота киевского Динамо (5:0);

– форварда Бенфики Дарвин Нуньес и его дубль в ворота каталонской Барселоны (3:0);

– голкипер молдавского Шерифа Георгиос Атанасиадис и его 11 сейвов в матче против мадридского Реала (2:1).

Football.ua предлагает своим читателям принять участие в голосовании за звание Лучшего игрока тура на сайте УЕФА, а также на нашем проекте, немногим ниже в данной публикации.