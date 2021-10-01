В поединке седьмого тура чемпионата Саудовской Аравии Аль-Фатех в гостях расписал мировую с Аль-Еттифаком (0:0).

Уже на 14-й минуте встречи хозяева получили право на одиннадцатиметровый удар, однако распечатать ворота гостей им не удалось после очередного сэйва от украинского вратаря Максима Коваля.

В нынешнем сезоне Коваль провел семь поединков, из которых три на ноль при четырех пропущенных мячах.

После семи туров Аль-Фатех располагается на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии.