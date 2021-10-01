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Украинский вратарь Максим Коваль продолжает спасать свою команду в аравийском первенстве.

В поединке седьмого тура чемпионата Саудовской Аравии Аль-Фатех в гостях расписал мировую с Аль-Еттифаком (0:0).

Уже на 14-й минуте встречи хозяева получили право на одиннадцатиметровый удар, однако распечатать ворота гостей им не удалось после очередного сэйва от украинского вратаря Максима Коваля.

كوفال يتصدى لتسديدة فيليب كيش من ركلة جزاء#الاتفاق_الفتح

⁧#قنوات_SSC pic.twitter.com/KqWPnThciZ — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 30, 2021

В нынешнем сезоне Коваль провел семь поединков, из которых три на ноль при четырех пропущенных мячах.

После семи туров Аль-Фатех располагается на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата Саудовской Аравии.