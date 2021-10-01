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Форвард рассказал о конфликте с тренером бывшего клуба.

Бывший нападающий Динамо Брест Артем Милевский рассказал о конфликте с тренером клуба Алексеем Шпилевским, из-за которого покинул клуб первый раз.

"Никто особо не нарушал режим. Просто немножко с тренером не нашли общий язык, так как ему было 32 года, а мне – 34. Я посчитал, что он слишком молод, чтобы меня учить жизни, хотя сам на тот момент он был, мягко говоря, малоизвестным человеком, по сравнению со мной. Поэтому у него не получилось учить меня каким-то моментам.

Гордыня, не гордыня, но я просто не люблю, когда меня учат, или лезут ко мне с советами какими-то, рассказывают, что мне делать. Кто он вообще такой? Такой тренер не будет мне рассказывать, что делать. Он же не сказал мне "Тема, Миля, пойдем с тобой кофе попьем". И там уже о чем-то говорить, что он от меня хочет. Он же мне при всех начинает рассказывать: "Вот, Миля, делай так, беги туда"… Чуть поуважительнее надо было", — рассказал Милевский в интервью Ходят Слухи.

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