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Стороны не сумели продлить соглашение.

УЕФА прекратит сотрудничество с антирасистской организацией FARE. Стороны не сумели договориться и продлении контракта.

Сотрудники "Футбол против расизма в Европе" с 2013 года были наблюдателями на матчах, где более всего ожидалось проявление расовой неприязни. Теперь же УЕФА будет рассчитываьть лишь на отчеты своих сотрудников, а также видеозаписи фанатов.

При этом ITV Football отмечает, что организации продолжают переговоры на предмет продления контракта.