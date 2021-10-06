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Про ключевые моменты предстоящей квалификации можно узнать на Football.ua.

Юношеская сборная Украины U-19 под руководством Владимира Езерского начинает свой путь в рамках отбора на чемпионат Европы, который состоится в 2022 году. Страной хозяйкой турнира на сей раз станет Словакия. Эта команда, по традиции, получила автоматическое участие в турнире.

Всего участие в квалификации примут 52 команды, которые разбиты на 13 групп. Футболисты, которые будут принимать участие в квалификации и финальном раунде, должны быть не старше 2003 года рождения. Football.ua предлагает вам ознакомиться со всеми ключевыми моментами турнира, о которых нужно знать.

С кем предстоит сыграть сборной Украины U-21 в отборе: составы всех групп

Свой первый поединок национальная команда проведет 6 октября против сверстников из Мальты. В ее группе 5 также оказались сборные Польши и Финляндии. Матч против сборной Польши пройдет 12 октября, а с Финляндией — 9 октября. Все свои матчи наша команда проведет в Польше.

Остальные группы выглядят так:

Группа 1: Англия, Швеция, Швейцария, Андорра

Группа 2: Германия, Греция, Россия, Фарерские острова

Группа 3: Австрия, Венгрия, Беларусь, Эстония

Группа 4: Нидерланды, Израиль, Кипр, Молдова

Группа 5: Украина, Польша, Финляндия, Мальта

Группа 6: Ирландия, Болгария, Босния и Герцеговина, Черногория

Группа 7: Франция, Сербия, Северная Македония, Албания

Группа 8: Испания, Бельгия, Азербайджан, Люксембург

Группа 9: Турция, Румыния, Латвия, Сан-Марино

Группа 10: Норвегия, Грузия, Уэльс, Косово

Группа 11: Хорватия, Шотландия, Армения, Гибралтар

Группа 12: Италия, Словения, Исландия, Литва

Группа 13: Чехия, Дания, Северная Ирландия, Казахстан

Как попасть на ЧЕ-2022?

Матчи отборочного раунда чемпионата Европы-2021/22 среди юношей до 19 лет пройдут в октябре и ноябре 2021 года. На чемпионат Европы выходят напрямую первая и вторая команда группы. Также и лучшая сборная из числа занявших третьи места (по результатам против двух лучших команд в группе).

Сборная Португалии, как победитель прошлого чемпионата, получила также автоматическую путевку в Словакию, как, собственно, и страна проводящая турнир.

К ним присоединятся еще 26 сборных, разбитых на семь групп. Финальная стадия пройдет с 18 июня по 1 июля 2022 года.

Календарь матчей сборной Украины U-19 в квалификации Евро-2022

Состав сборной Украины U-19

Цвета сборной Украины будут защищать 20 футболистов, которых вызвал и.о главного тренера Владимир Езерский.

Вратари: Павел Исенко (Ворскла), Денис Твардоский (Шахтер).

Защитники: Андрей Булеза, Эдуард Козик, Марьян Фарина (все — Шахтер), Марк Мампасси, Даниил Удод (оба — Мариуполь), Иван Малыш (Динамо).

Полузащитники: Даниил Хрипчук (Ворскла), Артур Микитишин, Михаил Хромей, Олег Очередько, Денис Шостак (все — Мариуполь), Александр Яцык, Назар Волошин (оба — Динамо), Иван Лосенко (Шахтер), Руслан Непейпиев (Рух), Егор Ярмолюк (Днепр-1).

Нападающие: Иван Горбач (Динамо), Егор Гуничев (Краматорск).

Интересные факты о Евро среди команд U-19

- Сборная Украины в 2009 года стала чемпионом юношеского Евро. Тогда цвета команды защищали такие футболисты, как: Богдан Бутко, Виталий Виценец, Артур Карноза, Денис Гармаш и другие.

- Сборная Португалии будет защищать чемпионский титул чемпионата Европы. До этого она лишь однажды выигрывала данный трофей.

- С 2022 года изменится отборочный турнир чемпионата Европы среди юношей до 19 лет. Его формат будет напоминать формат Лиги наций УЕФА, а цикл продлится два сезона.

- Кристиан Немет из сборной Венгрии является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Европы U-19 c 14 забитыми голами.

- Чемпионат Европы U-19 должен был пройти в сезоне-2020/21, однако исполнительный комитет УЕФА принял решение его отменить из-за пандемии COVID-19.