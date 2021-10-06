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Харьковчанки стартовали в групповом этапе еврокубка с поражения от клуба из Мадрида.

Завершился поединок первого тура группового этапа женской Лиги чемпионов УЕФА, в котором харьковский Жилстрой-1 принимал мадридский Реал на стадионе ОСК Металлист.

Для обеих команд этот матч стал дебютным в турнире такого уровня, поэтому успешный результат в "Первой столице" Украины был важен как для украинок, так и для испанок с ментальной точки зрения.

Несмотря на статус гостевой команды и определенные кадровые проблемы, подопечные Давида Аснара повели в счете уже в первом тайме, когда Лоренна Наварро воспользовалась отскоком от соперниц и поразила ворота турецкой голкиперши Жилстроя-1 Гамзе Яман на 34-й минуте. Этот мяч стал первым в истории Реала в рамках женской Лиги чемпионов.

После перерыва наши девушки пытались перехватить инициативу, но систематические ошибки из-за необходимости отыгрываться позволяли испанкам убегать в перспективные контратаки. К счастью для харьковчанок, попытки соперниц забить во втором тайме оказались безуспешными.

Однако футболисткам Жилстроя-1 так и не удалось совершить финальный штурм, поэтому финальный свисток зафиксировал минимальную победу девушек из Реала (0:1).

Жилстрой-1 — Реал Мадрид 0:1

Гол: Наварро, 34

Жилстрой-1: Гамзе Яман, Алексанян, Апанащенко, Любовь Шматко, Воронина (Басанская, 65), Петрик, Хаванская, Шевчук, Бойченко, Садыкоглу (Воронина, 86), Овдийчук

Предупреждения: Сарноса, Меллер, Лусия Родригес