Харьковчанки стартовали в групповом этапе еврокубка с поражения от клуба из Мадрида.
Жилстрой-1 - Реал Мадрид, фото: realmadrid.com
06 октября 2021, 21:45
Завершился поединок первого тура группового этапа женской Лиги чемпионов УЕФА, в котором харьковский Жилстрой-1 принимал мадридский Реал на стадионе ОСК Металлист.
Для обеих команд этот матч стал дебютным в турнире такого уровня, поэтому успешный результат в "Первой столице" Украины был важен как для украинок, так и для испанок с ментальной точки зрения.
Несмотря на статус гостевой команды и определенные кадровые проблемы, подопечные Давида Аснара повели в счете уже в первом тайме, когда Лоренна Наварро воспользовалась отскоком от соперниц и поразила ворота турецкой голкиперши Жилстроя-1 Гамзе Яман на 34-й минуте. Этот мяч стал первым в истории Реала в рамках женской Лиги чемпионов.
После перерыва наши девушки пытались перехватить инициативу, но систематические ошибки из-за необходимости отыгрываться позволяли испанкам убегать в перспективные контратаки. К счастью для харьковчанок, попытки соперниц забить во втором тайме оказались безуспешными.
Однако футболисткам Жилстроя-1 так и не удалось совершить финальный штурм, поэтому финальный свисток зафиксировал минимальную победу девушек из Реала (0:1).
Жилстрой-1 — Реал Мадрид 0:1
Гол: Наварро, 34
Жилстрой-1: Гамзе Яман, Алексанян, Апанащенко, Любовь Шматко, Воронина (Басанская, 65), Петрик, Хаванская, Шевчук, Бойченко, Садыкоглу (Воронина, 86), Овдийчук
Предупреждения: Сарноса, Меллер, Лусия Родригес