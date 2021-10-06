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В полуфинале Лиги наций команда Роберто Манчини уступила сборной Испании.

Во втором полуфинале текущего розыгрыша Лиги наций сборная Испании одержала победу над действующим чемпионом Европы, национальной командой Италии, тем самым прервав затяжную серию соперника без поражений.

Подопечные Роберто Манчини уступили оппоненту впервые с 10 сентября 2018 года, когда им не удалось одержать положительный результат с Португалией в рамках Лиги наций.

Тем не менее, впечатляющая серия сборной Италии составила 37 матчей, что, напомним, является мировым рекордом.

Прежний рекорд принадлежал Бразилии (1993-1996) и Испании (2007-2009), которые не проигрывали в свое время 35 поединков кряду.