Авторитетный журнал определился с списком из десяти футболистов.
Тибо Куртуа, getty images
08 октября 2021, 19:45
Журнал France Football огласил список номинантов на приз лучшему вратарю года. На награду претендуют сразу десять футболистов.
Список номинантов:
Тибо Куртуа (Бельгия / Реал Мадрид)
Джанлуиджи Доннарумма (Италия / Милан, ПСЖ)
Эдерсон (Бразилия / Манчестер Сити)
Самир Ханданович (Словения / Интер)
Эмилиано Мартинес (Аргентина / Астон Вилла)
Эдуард Менди (Сенегал / Челси)
Кейлор Навас (Коста-Рика / ПСЖ)
Мануэль Нойер (Германия / Бавария)
Ян Облак (Словения / Атлетико)
Каспер Шмейхель (Дания / Лестер)
Отметим, что победитель станет известен 29 ноября.. France Football вручит награду в Париже.
Напомним, что ранее France Football объявил имена первых номинантов на Золотой мяч.