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Подопечные Руслана Ротаня без шансов проиграли сопернику.

Сборная Украины U-21 в рамках отборочного поединка группового этапа чемпионата Европы 2023 года отправилась в гости к Франции.

Подопечные Руслана Ротаня неплохо начали матч, но в середине первой половины игры Таловеров получил красную карточку, что существенно уменьшило шансы нашей команды на успех.

Еще до перерыва сборная Украины U-21 пропустила дважды, а затем еще три гола во второй половине игры.

Франция U-21 — Украина U-21 5:0

Голы: Калимуэндо, 40, Диоп, 43, Адли, 54, Шерки, 68, 80

Франция U-21: Маслер — Салиба, Труффер (Густо, 70), Бадиашиле (Баде, 58), Какере — Калимуендо (Чо, 58), Гуири, Тюрам (Шотар, 74), Диоп (Шерки, 59), Калулу — Ади.

Украина U-21: Нещерет – Вивчаренко, Батагов, Таловеров, Сыч – Михайленко – Назаренко (Дубко, 33), Судаков (Мудрик, 59), Бондаренко (Билошевский, 60), Крыськив (Желизко, 46) – Кухаревич (Вьюнник, 46)

Предупреждения: Тюрам, Бадиашиле — Судаков, Мудрик

Удаление: Таловеров, 27