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Легендарный полузащитник каталонской Барселоны и мадридского Реала Луиш Фигу ровно 20 лет назад дебютировал в футболке сборной Португалии.

Произошло это 12 октября 1991 года в товарищеском поединке против Люксембурга. Тогда Луиш Фигу вышел на поле в стартовом составе и провел на поле 45 минут, после чего был заменен на Жорже Кадете после первого тайма. Сам матч завершился вничью — 1:1.

Всего в футболке сборной Португалии Фигу провел 127 поединков, в которых забил 32 мяча и отдал 24 результативные передачи.

Главное командное достижение обладателя Золотого мяча-2000 в международной карьере — "серебро" домашнего чемпионата Европы 2004 года, когда его команда сенсационно уступила в финале сборной Греции со счетом 0:1.

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