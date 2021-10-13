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Президент ФИФА совершил рабочий визит в Израиль.

Президент ФИФА Джанни Инфантино посетил Израиль с рабочим визитом.

В свое первое посещение Израиля в качестве президента ФИФА, функционер обсуждал с руководством страны Авраамский договор, который направлен на нормализацию отношений между Израилем и его соседями — Бахрейном, ОАЭ, Суданом и Марокко.

В частности, функционер допустил проведение Чемпионата мира по футболу в одном из этих государств, а также в Палестине. Также Инфантино попытался заручиться поддержкой футбольных органов страны в вопросе проведения "мундиаля" каждые два года, против чего активно выступают многие европейские ассоциации, футболисты и тренеры команд.

"Возможность проведения Чемпионата мира в Израиле и Палестине кажется мне замечательной. Это помогло бы загасить тот конфликт, который длится здесь десятилетиями",- приводит слова президента ФИФА The Athletic.

Это не первая попытка Инфантино лоббировать проведение Чемпионата мира чаще. В качестве аргументов он, как и Арсен Венгер выдвигают повышение интереса и популяризацию футбола, в то время как "оппозиция" настаивает на том, что это негативно скажется на здоровье спортсменов.