Другое

Гол Мбаппе в финале Лиги наций стал громким прецедентом.

УЕФА рассматривает возможность изменения правил определения офсайда после гола Мбаппе в финале Лиги наций.

Роберто Розетти считает, что рефери матча Испания — Франция (1:2) верно засчитал гол в ворота подопечных Энрике основываясь на действующий правилах, где написано "игрок намеренно вмешался в игру, тогда как соперник не вмешивался в игру".

Тем не менее, глава судейского комитета УЕФА признал, что нынешнее толкование правила не соответствует духу игры.

"Нынешнее толкование закона противоречит духу самого закона. УЕФА считает, что необходимо улучшить формулировку и привести ее в соответствие с целями этого самого закона и духом игры".

27 октября члены комиссии IFAB встретятся для рассмотрения вопросов о положении вне игры, правила игры рукой и положении ног голкипера при выполнении пенальти.