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Центрбек выступает в Польше с 2016 года.

Защитник Термалики Артем Путивцев стал гражданином Польши, сообщает официальный сайт клуба.

Путивцев присоединился к Термалике весной 2016 года из Металлиста. Всего в составе "слонов" 33-летний центрбек провел 179 поединков, забив 12 голов.

Ранее защитник также выступал в составе таких украинских клубов, как Газовик, Зирка, Мариуполь и Металлург Донецк.

В 2016 году Путивцев провел единственный матч в составе сборной Украины, приняв участие в товарищеской встрече с Кипром.