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Украинец напомнил о себе в Венгрии.

В рамках девятого тура чемпионата Венгрии МОЛ Фехервар добыл победу над Гонведом со счетом 2:1.

Зивзивадзе вывел Фехервар вперед, а Иван Петряк сумел удвоить преимущество в счете. Один мяч для Гонведа отыграл Батик.

Другой украинец хавбек Евгений Макаренко вышел в стартовом составе Фехервара и провел на поле все 90 минут.

В девяти играх текущего сезона Петряк забил два гола.

МОЛ Фехервар - Гонвед 2:1

Голы: Зивзивадзе, 26, Петряк, 55 - Батик, 60

Фехервар: Ковач, Него, Муслиу, Фиола, Стопира, Макаренко, Петряк (Бамгбойе, 70), Дардаи, Рус, Кодро, Зивзивадзе (Хайстер, 88).

Гонвед: Саппанош, Ловрич (Мезграни, 68), Тамаш, Клеменц, Батик, Ноно, Гиди, Пантелич (Эппель, 76), Боле (Машаш, 57), Лукич, Балог (Жотер, 57).

Предупреждения: Ловрич, Лукич, Эппель, Фиола, Макаренко, Ноно, Барат.