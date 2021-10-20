Украинский наставник Аль-Айна прокомментировал неразрывную связь спорта и политических перипетий.
сергей ребров, getty images
20 октября 2021, 14:19
Экс-наставник киевского Динамо, а ныне главный тренер Аль-Айна из Объединенных Арабских Эмират Сергей Ребров дал свой комментарий относительно связи между политикой и спортом.
Специалист вспомнил события 2004 года в Украине во время "Оранжевой революции".
"Играть с оранжевой повязкой — это был мой способ поддержать людей. Футбол — это политика. Многие это отрицают, но футбол стал настолько популярным, что превратился в политическую сцену.
Меня не испугала возможность поддержать народ. Я могу быть далеко от Украины, но всегда буду думать о своей стране и о том, что там происходит — война, как страдают люди.
Когда я тренировал Динамо, я всегда говорил ребятам выкладываться на полную — победы радовали людей, которые страдали в повседневной жизни", — приводит слова Реброва Ara.
Напомним, Ребров тренировал Динамо Киев в период с 2014 по 2017 год, завоевав с командой по два чемпионства и Кубка Украины. Также в послужном списке наставника один Суперкубок Украины.
В настоящее время Ребров тренирует Аль-Айн, который идет на первом месте в чемпионате ОАЭ, имея в своем активе 14 очков после 6-ти туров.