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Украинский наставник Аль-Айна прокомментировал неразрывную связь спорта и политических перипетий.

Экс-наставник киевского Динамо, а ныне главный тренер Аль-Айна из Объединенных Арабских Эмират Сергей Ребров дал свой комментарий относительно связи между политикой и спортом.

Специалист вспомнил события 2004 года в Украине во время "Оранжевой революции".

"Играть с оранжевой повязкой — это был мой способ поддержать людей. Футбол — это политика. Многие это отрицают, но футбол стал настолько популярным, что превратился в политическую сцену.

Меня не испугала возможность поддержать народ. Я могу быть далеко от Украины, но всегда буду думать о своей стране и о том, что там происходит — война, как страдают люди.

Когда я тренировал Динамо, я всегда говорил ребятам выкладываться на полную — победы радовали людей, которые страдали в повседневной жизни", — приводит слова Реброва Ara.

Напомним, Ребров тренировал Динамо Киев в период с 2014 по 2017 год, завоевав с командой по два чемпионства и Кубка Украины. Также в послужном списке наставника один Суперкубок Украины.

В настоящее время Ребров тренирует Аль-Айн, который идет на первом месте в чемпионате ОАЭ, имея в своем активе 14 очков после 6-ти туров.