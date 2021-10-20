Другое

Экс-партнер Бензема по сборной Франции прокомментировал подходящую к концу судебную тяжбу.

Полузащитник греческого Олимпиакоса Матье Вальбуэна дал свой комментарий накануне завершения судебного разбирательства в отношении Бензема о шантаже своего экс-партнера по сборной.

"Я пойду до конца, я этого ждал долгих 6 лет. Мы будем бороться столько, сколько нужно. Только после приговора мы забудем этот кошмар", — заявил Вальбуэна.

На последнего судебное заседание явились все, кроме самого Бензема, сообщает RMC.

Напомним, в 2015 году началось разбирательство, когда Бензема, выступив посредником шантажировал Вальбуэна видеороликом интимного характера с участием последнего. Злоумышленники требовали с экс-футболиста Марселя крупную сумму денег за то, чтобы это видео не попало в сеть.

Ранее стало известно, какой срок может получить Бензема, если суд признает футболиста Реала виновным.