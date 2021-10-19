Испания

Суд над французом состоится 20 сентября.

Дело нападающего мадридского Реала и сборной Франции о шантаже экс-партнера по национальной команде Матье Вальбуэна не забыто.

Напомним, ситуация между футболистами произошла в 2015 году. Тогда, как подозревает суд, Бензема в роли посредника предлагал Вальбуэна отправит деньги злоумышленникам, у которых, по всей видимости, была видеозапись интимного характера. К этой записи непосредственное причастие имел футболист Олимпиакоса.

С 20 по 22 октября Карим должен явиться в Версаль, где пройдет слушание по данному делу. Однако не факт, что француз будет присутствовать на ней лично, так как 19 октября он сыграет против Шахтера в Киеве, а 24 числа против Барселоны.

Если же вина Бензема будет подтверждена, то ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет и штраф в размере 75 тысяч евро.

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