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Команды не сумели распечатать ворота друг друга.

Динамо Киев U-19 в третьем туре группового этапа Юношеской Лиги чемпионов сыграло в гостях со сверстниками из Барселоны.

Подопечные Игоря Костюка довольно неплохо смотрелись на фоне более именитых оппонентов, раз за разом переходя в острые контратаки, однако команды так и не сумели распечатать ворота друг друга.

Таким образом, после трех сыгранных матчей Динамо U-19 продолжило лидировать в группе Е, имея в активе 7 очков. Барселона, набрав 4 очка, поднялась на вторую строчку в турнирной таблице, но Бенфика уже сегодня может обойти каталонцев.

Динамо U-19 — Барселона U-19 0:0

Напомним, в первых двух стартовых турах Динамо U-19 разгромило Баварию и Бенфику с общим счетом 8:0.