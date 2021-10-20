Другое 20 октября 2021, 21:50 Кто был лучшим игроком Динамо Киев в матче против Барселоны? Киевляне с минимальным счетом уступили сопернику. Барселона - Динамо, Getty Images 20 октября 2021, 21:50 В рамках группового этапа Лиги чемпионов киевское Динамо в выездном поединке уступило каталонской Барселоне со счетом 1:0. Предлагаем нашим читателям выбрать лучшего футболиста киевского клуба в прошедшем противостоянии. Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS! Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS. Команды Барселона Динамо Киев Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте