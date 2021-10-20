В рамках группового этапа Лиги чемпионов киевское Динамо в выездном поединке уступило каталонской Барселоне со счетом 1:0.

Предлагаем нашим читателям выбрать лучшего футболиста киевского клуба в прошедшем противостоянии.

 

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