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Болельщикам предоставлен привычный выбор из четырех вариантов.

В рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА суммарно было забито 59 голов.

Наиболее результативным поединком в данном контексте стала игра Брюгге — Манчестер Сити с шестью забитыми мячами (1:5), а еще в шести встречах зрители сумели увидеть сразу пять голов на обе команды.

Лишь в одном городе футбольный вечер на этот раз завершился без взятий ворот — французский Лилль и андалузская Севилья не сумели открыть счет (0:0).

По завершении всех матчей тура, организаторы состязаний привычным образом выбрали четверку наиболее эффектных ударов, в которую вошли:

– удар слету после подачи углового от Эдина Джеко в игре против Шерифа (3:1);

– элегантное завершение контратаки от полузащитника лиссабонского Спортинга Паулинью в игре против Бешикташа (4:1);

– соло с завершением от нападающего Винисиуса Жуниора из мадридского Реала в поединке против донецкого Шахтера (5:0);

– хлесткий выстрел полузащитника Ливерпуля Наби Кейта из матча против мадридского Атлетико (3:2).

УЕФА предлагает желающим пройти участие в опросе относительно автора лучшего гола третьего тура Лиги чемпионов у себя на сайте, а Football.ua приглашает своих читателей оставить свое мнение в специальном опросе в данном материале.

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