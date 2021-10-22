Другое

Украинец продолжает результативную серию.

В матче третьего тура чемпионского плей-офф чемпионата Финляндии СИК дома переигрывает Ильвес со счетом 3:0.

Второй мяч хозяев поля на свой счет записал украинский полузащитник Денис Олейник. Он забил в середине первого тайма.

В последних четырех играх за СИК, Олейник на свой счет оформил четыре забитых гола. Его команда занимает третье место.

В целом, у Олейника шесть голов и две голевые передачи в 24 играх чемпионата Финляндии.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.