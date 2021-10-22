Украинец продолжает результативную серию.
Денис Олейник, СИК
22 октября 2021, 20:05
В матче третьего тура чемпионского плей-офф чемпионата Финляндии СИК дома переигрывает Ильвес со счетом 3:0.
Второй мяч хозяев поля на свой счет записал украинский полузащитник Денис Олейник. Он забил в середине первого тайма.
В последних четырех играх за СИК, Олейник на свой счет оформил четыре забитых гола. Его команда занимает третье место.
В целом, у Олейника шесть голов и две голевые передачи в 24 играх чемпионата Финляндии.
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