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Украинский полузащитник продолжит выступления в чемпионате Финляндии.

Украинский полузащитник Денис Олейник на своей странице в Instagram сообщил о продлении его контракта с финским клубом Сейнайоки.

"Я принял решение продлить контракт еще на один год с клубом, который уже стал мне близким. Я здесь нахожусь более трех лет и хочу выразить большую благодарность всем. Сейчас все внимание на оставшиеся три игры, все в наших руках", — написал Олейник в Instagram.

В нынешнем сезоне 34-летний украинец провел 30 поединков, в которых отметился девятью голами и двумя ассистами.

Сейнайоки занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Финляндии, которое дает право на место в Лиге конференций.

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