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Football.ua анонсирует самые интригующие поединки этой недели.

Минувший уикенд стал настоящим пиршеством для любителей футбола, однако на этом европейский сезон не заканчивается, и новая неделя обещает подарить не менее интересные противостояния.

Так, в английской Премьер-лиге заслуживают внимания дуэли Лестера с Арсеналом и Тоттенхэма с Манчестер Юнайтед, а украшением уикенда в Серии А станет поединок Рома – Милан.

Лестер – Арсенал

Субботу, 30 октября, 14:30. Кинг Пауэр, Лестер (Англия)

К этому матчу Лестер и Арсенал подходят в качестве соседей в турнирной таблице АПЛ, имея в активе по 14 пунктов и вместе с Манчестер Юнайтед и Эвертоном деля между собой 7-10 строчки.

Обе команды готовятся к очной встрече с хорошим настроением и намерены продолжить свои победные серии. Лестер после лихой победы над Манчестер Юнайтед (4:2) закрепил успех во встрече с Брентфордом (2:1) и теперь имеет шанс вплотную приблизиться к еврокубковой зоне и результатам прошлого сезона. Арсенал же прервал серию из двух кряду ничьих и уверенно разобрался на своем поле с Астон Виллой (3:1), пропустив лишь в конце встречи, когда уже все было решено.

В минувшем сезоне команды встречались между собой трижды. В матче Кубка лиги сильнее оказались "канониры", а в чемпионате они обменялись, как ни странно, выездными победами. Кто же сможет взять верх в дуэли на этот раз?

Букмекерская компания Pinnacle фаворитом противостояния считает хозяев поля. Коэффициент на победу Лестера составляет 2,54, шансы на успех лондонского клуба оцениваются в 2,92, а вероятность ничьей оценивается в 3,49.

Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед

Субботу, 30 октября, 19:30. Тоттенхэм Хотспур, Лондон (Англия)

Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед не могут похвастаться сколь-нибудь успешными результатами в минувший уикенд. Команды продолжают чередовать победы с поражениями, что не дает им подняться выше в турнирной таблице и бороться за место в зоне Лиги чемпионов.

"Шпоры" после двух кряду побед минимально уступили Вест Хэму, таким образом позволив "молотобойцам" обойти себя в таблице и подняться на четвертое место. Для Юнайтед воскресный поединок с Ливерпулем обернулся настоящим кошмаром. "Красные дьяволы" на глазах у заполненного Олд Траффорд и легендарного сэра Алекса Фергюсона были уничтожены командой Юргена Клоппа – 0:5. После такого фиаско наставнику Оле-Гуннару Солскьяеру, наверное, стоит переживать о своем месте, ведь и раньше в прессе начали появляться слухи об интересе МЮ к условным Зинедину Зидану или Антонио Конте.

Перед очным поединком команды соседствуют в турнирной таблице с преимуществом в один пункт у "шпор". Пока рано говорить о провале в этом сезоне для любой из них, но еще одна неудача может заставить руководителей клубов пойти на решительные меры.

Букмекеры Pinnacle преимущество в этой встрече отдают Юнайтед, оценивая шансы на их победу в 2,4. Коэффициент на победу лондонского клуба – 2,94, шансы на ничью – 3,77.

Рома – Милан

Воскресенье, 31 октября, 21:45. Олимпико, Рим (Италия)

Центральным матчем 11-го тура Серии А станет противостояние Ромы и Милана на римском Олимпико, но перед этим командам еще по среди недели предстоит встретиться соответственно с Кальяри и Торино.

Для тренера римлян Жозе Моуриньо поединок с Миланом станет уже третьей за последние три недели встречей с грандами итальянского первенства вслед за Ювентусом и Наполи. Вряд ли "волки" довольны их результатами, ведь туринцам они уступили, а с неаполитанцами разошлись нулевой ничьей. Если взять во внимание и поражение от Лацио (2:3) в конце сентября, а также курьез с Буде-Глимт (1:6) в еврокубках, раздражение и резкие выражения португальского специалиста в общении с журналистами вполне можно понять.

Милан же проводит наиболее успешный старт в сезоне Серии А за долгие годы и на данный момент делит первую строчку с Наполи. Однако выступления "россонери" выглядят далеко не такими безоблачными. Подопечные Стефано Пьоли потерпели три поражения в трех матчах Лиги чемпионов, а в минувший уикенд они едва не упустили победу над Болоньей (4:2), позволив сопернику отыграть два гола. Возможно, проблемы команды связаны с кадровыми потерями, и "россонери" не сбавят оборотов в лиге.

Компания Pinnacle отдает небольшое преимущество в этом матче Роме. Коэффициент на победу римлян составляет 2,44, шансы на успех Милана составляют 2,69, а на ничью – 3,65.