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Украинская команда набрала три очка в непростой игре.

Ураган в рамках поединка первого тура группового этапа Лиги чемпионов играл против азербайджанского Араза и добился победы.

Оба гола украинская команда забила в первой половине игры — отметились Швед и Фаренюк.

Ураган - Араз 2:1

Голы: Швед, 10, Фаренюк, 16 — Човдаров, 30

Отметим, что этого результата оказалось недостаточно для того, чтобы возглавить турнирную таблицу квартета — косовский Ликени обыграл Юнайтед Галати со счетом 6:4.