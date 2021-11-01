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Итальянский специалист в беседе с экс-футболистом и телеэкспертом поделился своим мнением о Юргене Клоппе, об английских тренерах и о том, почему его не до конца понимают на родине.

Я нахожусь в итальянской деревне, попиваю Ламбруско и говорю о футболе с Арриго Сакки. Именно так я представляю себе рай.

Сакки играет у себя на вилле роль опытного и мудрого жреца, к которому современные тренеры со всего мира едут за советом. Арсен Венгер консультировался у него 25 лет назад, а двумя неделями ранее у него в гостях был Томас Тухель.

– Мы начали разговор, а когда опомнились, было уже два часа ночи, – рассказывает мне Сакки.

Визит Юргена Клоппа пришлось отложить из-за пандемии. В этот уикенд выставку в деревне Сакки, Фузиньяно, посетят такие светила, как Марчелло Липпи, Альберто Дзаккерони и Антонио Конте.

Я встретился с ним спустя 24 часа после того, как мой любимый Ливерпуль поиздевался над Манчестер Юнайтед, который возглавляет менеджер, называющий Сакки своим самым большим тренерским влиянием.



Мне не терпится воспользоваться моментом:

– Вы смотрели вчерашний матч, Арриго?

– Этот Ливерпуль – шедевр искусства, – отвечает он. – Фантастическая команда без настоящих суперзвезд. Настоящая команда. Здесь каждый играет за одиннадцать игроков, тогда как в остальных командах одиннадцать – играют каждый за себя. 80% времени они двигаются, когда владеют мячом. Если бы это был оркестр, то он всегда был бы идеально настроенным и идеально сложенным.

– Что же насчет Манчестер Юнайтед?

Он отвечает более дипломатично, но и одновременно убийственно:

– На чемпионате мира-2014 один из бразильских телеканалов спрашивал, что я думаю о сборной Бразилии. Я сказал, что не вижу команды. Я вижу одиннадцать человек, которых вместе бросили на поле.

Я испытывают трепет во время интервью. Футбол построен вокруг великих тренеров, которые развивают игру, но лишь единицам удается изменить ее навсегда.

Сакки – более чем легендарный тренер. Он является одним из архитекторов современного футбола – возможно, самым влиятельным за последние 40 лет.

Посмотрите на европейский футбол и там, где вы увидите высокий прессинг и компактную, слаженную, высокую линию обороны, найдете тренера, работающего по лекалам Сакки. Самым ярким примером такого футбола был его невероятный Милан 80-х.

– В футболе важен коллективный разум, – подытоживает Сакки свои идеи.

Мне не терпится узнать, откуда у него появился план революции игрового стиля – избавиться от либеро, чья позиция доминировала в итальянском футболе, и координировать защитные модели, которые можно использовать как атакующее оружие, выигрывая мячи далеко впереди. В ответах он ссылается на сильные стороны своих игроков, их готовность жертвовать своим самолюбием ради команды, а также желание следовать его инструкциям. За пять лет работы в сборной Италии он вызвал впечатляющие число – 120 футболистов, пытаясь отобрать из них 22 футболистов, чьи психологические и физические качества соответствовали бы его видению.

– Я всегда искал в футболистах четыре качества: ум, скромность, сдержанность и желание. Когда я впервые возглавил Милан, был один игрок, не входивший в мои планы, потому что я узнал, что каждый вечер он развлекается и спит на тренировочной базе. Берлускони спросил: "Что ж, и кого мы должны подписать?". Я сказал, что никого – будем использовать его дублера, он был скромным и хотел учиться.

Алессандро Костакурта рассказывал, что думал, меня уберут спустя месяц.

Характеристики и психология игрока имели решающее значение. Даниэле Массаро обладал великолепной техникой, но вначале он не особо старался, поэтому ему пришлось учиться. Рууд Гуллит оказал огромное влияние не только с технической стороны, но и благодаря своим человеческим качествам. Его характер был настолько же важен, как и его талант.

Упорный труд вкупе с игровым стилем лежали в основе всего, – рассказывает он.

Сакки видел свои идеи как эволюцию голландской системы, работая с моделями команд Ринуса Михелса и применяя к ним дисциплину без мяча и с ним.

– Существует три великих команды, между которыми разница в 20 лет. Аякс Михелса, мой Милан и Барселона Пепа.

Аякс со своим тотальным футболом оказал большое влияние. В детстве мне нравился Реал Мадрид с Ди Стефано, Пушкашем и Хенто. Футбол для меня всегда был шоу, представлением. Его цель развлекать. Победа без стиля – это не победа, – рассказывает Сакки.

Триумф Сакки с Миланом задокументирован в книге "Бессмертные", которая вышла на этой неделе.

Сейчас кажется невероятным, что игроки и потенциальные работодатели со скепсисом относились к его идеям. После того, как его игровая карьера была оборвана травмой, он начал тренировать детскую команду в своей деревне, а затем в 26 лет возглавил местный клуб. С тех пор он пытался бороться с представлением об итальянском футболе как о мастерах индивидуальной опеки, как о стране, которая пытается забить первой и удержать минимальную победу.

– Я исходил из того мнения, что клуб с его традициями, стилем и его идентичностью всегда важнее игрока. В Италии в то время все было по-другому – личностей всегда боготворили.

Футбол всегда отражает культуру и историю страны. История Италии после Римской империи не была великой – всеми захватываемая и от всех убегающая. Я считал, что было возможно создать итальянскую команду, которая бы играла первым номером в симпатичной манере. Психология была всегда важна.

Я знал что, не может быть, чтобы мы не могли атаковать, и считал, что лучше атаковать, чем защищаться от атак. Владея мячом, можно сделать больше. Вы распоряжаетесь мячом. И чем ближе к воротам соперника вы отбираете мяч, тем больше у вас шансов забить гол.

Вначале я не был уверен в своих идеях, но мы работали и работали. Я всегда хотел работать с умными людьми, потому что, когда представляешь им идею, они ее сами улучшают. Они становятся теми, кто ведет за собой процесс.

Когда я возглавил Милан [в 1987-м] одна из ведущих итальянских газет написала: "Завтра Милан возглавит господин Никто". Они проигнорировали мои 14 лет упорного труда. Я выигрывал трофеи, и меня никогда не увольняли.

Во времена Франко Барези игроки не относились к изменениям враждебно, но у них были сомнения. С такой проблемой я сталкивался везде – в четвертом дивизионе был игрок моего возраста, который поиграл в Серии А. Однажды я вышел из раздевалки и услышал, как он говорит другим игрокам: "Этот парень либо гений, либо сумасшедший", – рассказывает Сакки.

Даже несмотря на мгновенный успех и победу в Серии А в первом сезоне на Сан Сиро, не все были готовы согласиться с его идеями.

– Однажды мы с женой ужинали в ресторане, а за соседним столиком сидел известный итальянский журналист Джанни Брера. Мы должны были играть против Наполи, он подошел ко мне и спросил, кого я поставлю опекать Марадону. Моя жена, которая не интересовалась футболом и не смотрела матчи, спросила: "Разве вы не используете зонную опеку?"

Я ответил ей: "Либо мы делаем это неправильно, либо этот парень ничего не понимает", – вспоминает Сакки.

В 1988 году, когда Милан был на пути к первому из двух кряду Кубков чемпионов, Сан Сиро считался передовой футбольной школой для следующих поколений тренеров.

– Никто из тех игроков Милана не доходил даже до четвертьфинала Кубка чемпионов. Мы играли с Баварией в полуфинале и выиграли первый матч дома 1:0. На выездной матч мы отправились без Гуллита, Донадони и Анчелотти. К концу первого тайма мы успели нанести 11 ударов в створ ворот, тогда как Бавария – сделала лишь один. К тому моменту, думаю, уже все поняли, что атаковать лучше, чем защищаться, и что высокий прессинг – смертельное оружие.

С тех пор его часто начали приглашать на встречи, чтобы он рассказал о своих методах.

– Однажды Футбольная ассоциация пригласила меня в Англию рассказать о моем Милане. Еще был случай, когда на тренировку моей команды приехала группа французских тренеров: Жерар Улье, Луис Фернандес, Арсен Венгер. Они сказали, что никогда не видели, чтобы команда так много работала.

– Где же сейчас ваши методы применяются лучше всего? – спрашиваю я.

– Лучшие тренеры мира сейчас работают в Англии. Пеп и Клопп – два великих тренера, которые двигают футбол вперед. Без таких тренеров футбол умирает.

Я смотрел матч Ливерпуля с Барселоной и не мог сдержать эмоции, потому что победу одержала не только команда, но и весь город. В следующей жизни я хочу работать тренером в Англии.

Футбольный интеллект болельщиков в Англии всегда был другим. Но меня беспокоит то, что клубы покупают люди из Америки и Ближнего Востока, у которых нет этого понимания, – признается он.

Если Сакки о чем-то и жалеет, так о том, что его идеи с успехом применяют по всему миру, но в Серии А они не так заметны.

– Урок Милана выучили и развили везде, кроме Италии, – говорит он с сожалением. – Пророка никогда не приветствуют в собственной стране.

The Telegraph, перевод: Сергей Сакара