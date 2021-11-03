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Киевляне с минимальным счетом уступили сопернику.

Динамо Киев в рамках поединка четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов принимало на своем поле Барселону и уступило с минимальным счетом — 0:1.

Предлагаем нашим читателям выбрать лучшего футболиста киевской команды в прошедшем противостоянии.

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