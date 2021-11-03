Другое 03 ноября 2021, 00:38 Кто был лучшим игроком Динамо Киев в матче против Барселоны? Киевляне с минимальным счетом уступили сопернику. Динамо - Барселона, фото Виталий Клюев 03 ноября 2021, 00:38 Динамо Киев в рамках поединка четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов принимало на своем поле Барселону и уступило с минимальным счетом — 0:1. Предлагаем нашим читателям выбрать лучшего футболиста киевской команды в прошедшем противостоянии. Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS! Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS. Команды Барселона Динамо Киев Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте