Другое

Организаторы назвали четверку претендентов на почетную награду.

Матчи четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА остались позади, а некоторые из команд уже успели завоевать первые путевки в следующий раунд еврокубковых состязаний.

В частности, к их числу принадлежат мюнхенская Бавария и туринский Ювентус, чьих нападающих, Роберта Левандовски и Пауло Дибалу соответственно, организаторы состязаний определили в качестве претендентов на получение награды лучшему игроку тура.

Полный список претендентов выглядит следующим образом:

– Криштиану Роналду (Манчестер Юнайтед) и его два гола в ворота Аталанты (2:2);

– Педру Гонсалвеш (Спортинг) и его два результативных удара в ворота Бешикташа (4:0);

– Пауло Дибала (Ювентус) и его два завершения атак в ворота Зенита (4:2);

– Роберт Левандовски (Бавария) и его хет-трик в ворота Бенфики (5:2);

Проголосовать за лучшего, по вашему мнению, футболиста этой недели Лиги чемпионов можно на официальном сайте УЕФА, а также ниже в данном материале.