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Футболист имеет возможность сыграть против Перу и Эквадора.

Нападающий киевского Динамо Эрик Рамирес вызван в сборную Венесуэлы на матчи отбора чемпионата мира-2022.

11 ноября венесуэльцы сыграют на выезде против Эквадор, а 16 ноября примут сборную Перу в Каракасе. Оба матча начнутся в 23:00 по киевскому времени.

Отметим, что Венесуэла занимает последнее место в своей группе, одержав всего две победы, один раз сыграв вничью и 9 раз уступив соперникам.

Рамирес, который в 2020 году дебютировал за национальную команду, имеет в активе шесть матчей и один забитый гол.

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