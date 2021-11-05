Футболист имеет возможность сыграть против Перу и Эквадора.
Эрик Рамирес, ФК Динамо
05 ноября 2021, 20:26
Нападающий киевского Динамо Эрик Рамирес вызван в сборную Венесуэлы на матчи отбора чемпионата мира-2022.
11 ноября венесуэльцы сыграют на выезде против Эквадор, а 16 ноября примут сборную Перу в Каракасе. Оба матча начнутся в 23:00 по киевскому времени.
Отметим, что Венесуэла занимает последнее место в своей группе, одержав всего две победы, один раз сыграв вничью и 9 раз уступив соперникам.
Рамирес, который в 2020 году дебютировал за национальную команду, имеет в активе шесть матчей и один забитый гол.
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