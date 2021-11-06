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Нападающий Милана прокомментировал возвращение Бензема в состав "трехцветных".

Французский нападающий Милана Оливье Жиру поделился мнением о возвращении в состав национальной сборной Карима Бензема накануне Евро-2020.

Футболист считает, что такой камбэк лишь навредил команде.

"Возвращение Бензема внесло тактический дисбаланс в игру сборной Франции. Я говорю об этом честно. Ничего не имею против Карима. Многое произошло не по его воле. Франции удалось преодолеть эту проблему спустя долгое время. Мы увидели это в Лиге наций. Но на это ушло много времени.

Карим быстро изменил стиль игры, который существовал в сборной Франции последние 5 лет. Такие изменения не должны происходить одним мигом — для этого нужна определенная подготовка. Такие вещи не должны происходить накануне Евро", — сказал Бензема в интервью Lequipe.

Напомним, сборная Франции на Евро-2020 сумела добраться до 1/8 финала, где уступила сборной Швейцарии в серии послематчевых пенальти (3:3, 4:5 по пен.).

Ранее Бензема отметился 1000-м голом мадридского Реала в рамках Лиги чемпионов.