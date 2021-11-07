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Украинец вновь результативно отметился в чемпионате Венгрии.

В рамках 12 тура чемпионата Венгрии МОЛ Фехервар дома разгромил Залаэгерсег со счетом 3:0.

Голами за серебренного призера чемпионата страны отметились Дардай, Кодро и украинец Иван Петряк.

Он забил второй мяч команды в этой игре. Атаку начал другой украинец Евгений Макаренко и, в итоге, Петряк послал мяч точно в правый угол ворот.

В 12 матчах за МОЛ Фехервар в текущем сезоне во всех турнирах, на счету Ивана четыре забитых гола.

Ферхервар после 12 туров чемпионата Венгрии занимает четвертое место с 20 очками в своем активе.

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