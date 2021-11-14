Валлийский игрок решил попрощаться с футболом.
Джо Ледли, Getty Images
14 ноября 2021, 20:09
Бывший полузащитник сборной Уэльса Джо Ледли объявил о завершении игровой карьеры.
Центральный хавбек решил повесить бутсы на гвоздь в возрасте 34 лет.
Последним клубом Ледли стал Ньюпорт Каунти из английской Второй лиги, который он покинул минувшим летом. Ранее полузащитник также защищал цвета таких клубов, как Кардифф, Селтик, Кристал Пэлас, Дерби, Чарльтон и Ньюкасл Джетс.
В составе сборной Уэльса Ледли отыграл 77 матчей, отличившись четырьмя голами, и был участником Евро-2016.