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Валлийский игрок решил попрощаться с футболом.

Бывший полузащитник сборной Уэльса Джо Ледли объявил о завершении игровой карьеры.

Центральный хавбек решил повесить бутсы на гвоздь в возрасте 34 лет.

Последним клубом Ледли стал Ньюпорт Каунти из английской Второй лиги, который он покинул минувшим летом. Ранее полузащитник также защищал цвета таких клубов, как Кардифф, Селтик, Кристал Пэлас, Дерби, Чарльтон и Ньюкасл Джетс.

В составе сборной Уэльса Ледли отыграл 77 матчей, отличившись четырьмя голами, и был участником Евро-2016.