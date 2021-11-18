Англичанин подписал годичный контракт с клубом.
Джек Родвелл, Getty Images
18 ноября 2021, 10:35
Бывший полузащитник Шеффилд Юнайтед Джек Родвелл перешел в Уэстерн Сидней Уондерерс, сообщает официальный сайт австралийского клуба.
Английский хавбек поставил подпись под годичным контрактом с сиднейским клубом.
Родвелл находился в статусе свободного агента с июня этого года, когда истек его контракт с Шеффилд Юнайтед. В минувшем сезоне 30-летний игрок провел лишь один поединок в составе "клинков".
Ранее Родвелл защищал цвета таких клубов, как Эвертон, Манчестер Сити, Сандерленд и Блэкберн Роверс.