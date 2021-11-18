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Англичанин подписал годичный контракт с клубом.

Бывший полузащитник Шеффилд Юнайтед Джек Родвелл перешел в Уэстерн Сидней Уондерерс, сообщает официальный сайт австралийского клуба.

Английский хавбек поставил подпись под годичным контрактом с сиднейским клубом.

Родвелл находился в статусе свободного агента с июня этого года, когда истек его контракт с Шеффилд Юнайтед. В минувшем сезоне 30-летний игрок провел лишь один поединок в составе "клинков".

Ранее Родвелл защищал цвета таких клубов, как Эвертон, Манчестер Сити, Сандерленд и Блэкберн Роверс.