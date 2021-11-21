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Украинец поразил ворота команды, в которой играют его соотечественники.

В рамках 13 тура чемпионата Венгрии Ференцварош в домашнем поединке принимает МОЛ Фехервар.

На 10 минуте вышедший в старте "фради" украинец Александр Зубков вывел команду вперед. Уже на 58 минуте он оформил дубль, сделав счет 3:0.

Отметим, в составе гостей в старте также появились два украинца — Иван Петряк и Евгений Макаренко.

Это у же не первые голы в текущем сезоне для украинского вингера. Ранее он дважды забивал в Кубке Венгрии в ворота Текеля (0:7), .

Что касается турнирного положения Ференцвароша, то в случае победы команда закрепится на первой строчке. Фехервар идет на 4 позиции.

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