FIFA на своем сайте запустила голосование за лучший гол 2021 год — премию Пушкаша.

Среди претендентов на данную награду: Луис Диас Маруланда, Готье Эн, Эрик Ламела, Валентино Лазаро, Рияд Марез, Сандра Овусу-Анса, Эвангелос Павлидис, Даниэла Санчес, Патрик Шик, Мехди Тареми и Кэролайн Уир.

На сайте FIFA доступны все голы вышеперечисленных футболистов и футболисток. Выбрать своего претендента и проголосовать за него вы также можете на сайте FIFA.

Отметим, что церемония награждения состоится в Цюрихе (Швейцария) 17 января.

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