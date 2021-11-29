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FIFA проводит голосование за лучший гол года.

FIFA на своем сайте запустила голосование за лучший гол 2021 год — премию Пушкаша.

Среди претендентов на данную награду: Луис Диас Маруланда, Готье Эн, Эрик Ламела, Валентино Лазаро, Рияд Марез, Сандра Овусу-Анса, Эвангелос Павлидис, Даниэла Санчес, Патрик Шик, Мехди Тареми и Кэролайн Уир.

🥁 Presenting the #Puskas Award 2021 nominees 🏆



🇨🇴 Luis Díaz

🇫🇷 Gauthier Hein

🇦🇷 Érik Lamela

🇦🇹 Valentino Lazaro

🇩🇿 Riyad Mahrez

🇬🇭 Sandra Owusu-Ansah

🇬🇷 Vangelis Pavlidis

🇲🇽 Daniela Sánchez

🇨🇿 Patrik Schick

🇮🇷 Mehdi Taremi

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Caroline Weir



🗳️ 𝐕𝐎𝐓𝐄: https://t.co/niTLoxY73c pic.twitter.com/UJAm6p4agx — FIFA.com (@FIFAcom) November 29, 2021

На сайте FIFA доступны все голы вышеперечисленных футболистов и футболисток. Выбрать своего претендента и проголосовать за него вы также можете на сайте FIFA.

Отметим, что церемония награждения состоится в Цюрихе (Швейцария) 17 января.

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