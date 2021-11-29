FIFA проводит голосование за лучший гол года.
Валентин Лазаро, Getty Images
29 ноября 2021, 19:45
FIFA на своем сайте запустила голосование за лучший гол 2021 год — премию Пушкаша.
Среди претендентов на данную награду: Луис Диас Маруланда, Готье Эн, Эрик Ламела, Валентино Лазаро, Рияд Марез, Сандра Овусу-Анса, Эвангелос Павлидис, Даниэла Санчес, Патрик Шик, Мехди Тареми и Кэролайн Уир.
На сайте FIFA доступны все голы вышеперечисленных футболистов и футболисток. Выбрать своего претендента и проголосовать за него вы также можете на сайте FIFA.
Отметим, что церемония награждения состоится в Цюрихе (Швейцария) 17 января.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.