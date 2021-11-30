Аргентинцу на момент церемонии исполнилось 34 лет и 158 дней.
Лионель Месси, SportsCenter
30 ноября 2021, 01:27
Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси стал вторым самым возрастным обладателем Золотого мяча.
Получив свой седьмой Золотой мяч в возрасте 34 лет и 158 дней, аргентинец обошел в данном списке Льва Яшина, который получил награду в 34 года и 56 дней.
Первое же место принадлежит легенде сборной Англии, Сток Сити и Блэкпула Стэнли Мэтьюзу. Он становился лучшим игроком мира в 41 год и 321 день.
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