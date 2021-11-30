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Аргентинцу на момент церемонии исполнилось 34 лет и 158 дней.

Нападающий ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси стал вторым самым возрастным обладателем Золотого мяча.

Получив свой седьмой Золотой мяч в возрасте 34 лет и 158 дней, аргентинец обошел в данном списке Льва Яшина, который получил награду в 34 года и 56 дней.

Первое же место принадлежит легенде сборной Англии, Сток Сити и Блэкпула Стэнли Мэтьюзу. Он становился лучшим игроком мира в 41 год и 321 день.

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