Другое

Бывший футболист раскритиковал вручение престижной премии.

Несколькими днями ранее, в парижском театре Шарле прошла церемония вручения наград лучшим футболистам за предыдущий год, в рамках которых также было объявлено имя лучшего голкипера за этот период.

Им стал страж ворот французского ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма, добившийся вместе с его бывшим клубом, итальянским Миланом, существенного прогресса на внутренней арене, после чего триумфально провел чемпионат Европы-2020 вместе со сборной Италии.

Однако, далеко не все известные футбольные личности с радостью восприняли тот факт, что итальянский голкипер был удостоен подобных почестей.

В частности, французский экс-защитник Патрис Эвра раскритиковал факт присуждения данной премии итальянцу.

"Доннарумма получил трофей Яшина? А как насчет Эдуара Менди? Вы все прекрасно знаете, что он был достоин этой награды.

Однако, конечно же, на Кубке Африки играем мы, обезьяны, поэтому никто не уважает это соревнование", — разместил сторис с соответствующим текстом в своем Instagram-аккаунте.

Отметим, что несмотря на многолетний опыт выступлений за сборную Франции, Эвра является выходцем из Сенегала, гражданином которого является голкипер лондонского Челси.