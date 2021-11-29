Франция

Итальянский голкипер ПСЖ получил трофей Льва Яшина.

Вратарь ПСЖ и сборной Италии Джанлуиджи Доннаррума стал обладателем трофея Льва Яшина. Итальянец стал лучшим вратарем 2021 года по версии France Football.

Вместе со сборной Италии Доннарумма стал чемпионом Европы, а также был признан лучшим футболистом Евро-2020.

Минувшим летом Джанлуиджи покинул Милан и на правах свободного агента перебрался в ПСЖ.

Помимо Доннаруммы в десятку лучших вратарей года по версии французского журнала вошли Эдуар Менди, Ян Облак, Эдерсон, Мануэль Нойер, Эмилиано Мартинес, Каспер Шмейхель, Тибо Куртуа и Кейлор Навас и Самир Ханданович.

Ранее сообщалось, что Педри стал лучшим молодым игроком года по версии France Football, а Роберт Левандовски — лучшим нападающим.