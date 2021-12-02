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Football.ua провел анализ последних изменений на трансферном рынке.

По ходу сезона достаточно частым явлением является изменение стоимости футболистов топ-уровня на трансферном рынке, а поскольку в дальнейшем наиболее прогрессивные игроки имеют шансы попасть в новостные ленты в качестве многомиллионных трансферов, то болельщикам всегда интересно наблюдать за динамикой котировок.

Эрлинг Холанд, Педри, Джек Грилиш или быть может Душан Влахович? Как думаете, кто из этих монстров за последние месяцы больше других вырос в цене?

В новом видео Football.ua поговорит о футболистах, которые показали самый большой прирост рыночной стоимости в последнее время. Поехали!

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