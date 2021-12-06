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Федерация назвала пятерку лучших судей года.

Международная федерация футбольной истории и статистики назвала лучших арбитров 2021 года.

Первое место в списке занял немец Феликс Брих. На его счету 110 баллов. До этого федерация назвала Бриха лучшим арбитром прошлого десятилетия.

Второе место занял голландец Бьорн Куйперс с 95 баллами, а на третьем месте оказался итальянец Даниэле Орсато с 40 баллами.

Антонио Матео Лаос набрал 30 баллов и расположился на четвертом месте, за пятерку замкнул Энтони Тэйлор с 20 баллами в активе.

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