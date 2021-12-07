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Аргентинец тогда заявил, что форвард Баварии заслужил получить Золотой мяч по итогам 2020 года.

Нападающий сборной Аргентины и Пари Сен-Жермен Лионель Месси стал обладателем Золотого мяча-2021, опередив в голосовании своего главного конкурента — форварда сборной Польши и Баварии Роберта Левандовски.

Во время церемонии вручения ЗМ 34-летний аргентинец заявил, что поляк заслуживал получить награду по итогам 2020 года. Левандовски прокомментировал это заявление.

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"Надеюсь, это было искреннее заявление великого игрока, а не просто слова. Конечно, я не собираюсь проявлять гордость, но, как я уже говорил, выбор победителя – большая процедура, основанная на всем, что делал игрок.

Здорово сидеть так близко и бороться за победу с таким великим игроком, как Месси, а потом еще и слышать заявления о том, что ты заслужил приз больше", — заявил Левандовски в интервью Kanal Sportowy.

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