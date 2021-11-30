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Football.ua анализирует результаты вручения главной индивидуальной награды и очередную победу аргентинца.

Накануне состоялась очередная церемония награждения Золотого мяча, который весьма неожиданно для многих получил Лионель Месси. В этом материале постараемся поразмышлять о том, почему награда аргентинцу слегка смахивает на откровенный фарс, и почему ЗМ стремительно катится в небытие с каждым годом.

Церемония вручения Золотого мяча в этом году изначально ожидалась с особым интересом. 2021 год впервые за долгое время не позволял заранее определить однозначного фаворита в борьбе за награду, подкидывая нам кучу потенциальных вариантов – от Лео Месси до Карима Бензема.

Тому виной сразу несколько факторов. Главный из них заключается в том, что оба главных турнира уходящего года, а именно Лигу чемпионов и Евро-2020, "взяли" не коллективы одного игрока, вытащившего их к вершине, а именно Команды, итоговый успех которых предопределили не отдельные индивидуальности, а комплексная корреляция стараний всех футболистов.

Возьмем тот же Челси. До прихода Томаса Тухеля лондонцы производили хаотичное впечатление клуба, который только-только закончил первый сезон перестройки под руководством Фрэнка Лампарда, напомним, прошедшего под знаком трансферного бана, а летом минувшего года потратившего на рынке внушительные 247 млн евро. Тем не менее сердце и диспетчер Челси не сумел как следует интегрировать в состав всех новичков, что заметно отразилось на результатах и вынудило руководство в скором времени расстаться с наставником, пригласив уволенного из ПСЖ Тухеля. Немцу хватило нескольких месяцев, чтобы привести "синих" к победе в ЛЧ, превратив их в настоящую машину прессинга.

Где-то в Италии в этот момент в задумчивости пребывал Роберто Манчини, готовящийся вести "скуадру адзурру" к кубку Анри Делоне на чемпионате Европы. Да, еще перед стартом Евро аппенинцев считали одними из главных соискателей золотых медалей, их впечатляющая серия без поражений уже тогда внушала уважение, но главная проверка должна была состояться именно на континентальном турнире. И она была успешно пройдена! Думаем, вряд ли кто-то будет всерьез оспаривать закономерность победы итальянцев, где каждый винтик и элемент, начиная от тренерского штаба и игроков, заканчивая физиотерапевтами и врачами, сделал весомый вклад в этот триумф.

Италия стала настоящим олицетворением сплоченной команды, готовой пойти друг за другом и в огонь, и в воду. Можно и стоит ли выделять кого-то одного в этой связи? Нет. И Джиджи Доннарумма, признанный лучшим игроком турнира, и великолепная связка Бонуччи-Кьеллини, и юное дарование Кьеза были лишь частью блестяще работающей отлаженной системы.

На этой почве возникал серьезный вопрос – так кому же необходимо отдать главную индивидуальную награду в мировом футболе? Тут-то и начинаются проблемы.

Дело в том, что в подобный момент по сомнительным заветам France Football начинается какое-то броуновское метание между вручением награды любопытному кандидату, выигравшему какие-то значимые трофеи, либо обделенному громкими победами, но довольно медийно привлекательному субъекту. Последнее – наша остановочка.

Дьявол, как известно, кроется в деталях. Именно в такие моменты начинает всплывать чудовищная некомпетентность награждающей стороны, которая прямо влияет на результат голосования. Как вы наверняка знаете, в нем принимают участие не только европейские журналисты или условные акулы пера из Южной и Центральной Америки, но и работяги с совсем уж периферийных стран, вроде условного Тринидада и Тобаго.

Разумеется, осознанностью и взвешенным подходом там и близко не пахнет. Вы вряд ли сумеете убедить местных журналистов в Сенегале или Египте в том, что Роберт Левандовски своим влиянием на спорт №1 в последние три года заслужил этот приз целиком и полностью, ведь в подобном случае они осквернят честь своих идолов и кумиров – Садио Мане и Мо Салаха. А о представителях условной Океании мы и вовсе промолчим. Хорошо, что там хотя бы знают о существовании Месси и Роналду.

Так почему голос этих людей должен иметь такой же вес, как у условного Кристиана Фалька из Германии или Гильема Балаге из Испании?! Вопрос из разряда риторических. Впрочем, в France Football об этом совершенно не парятся. Там даже не слишком контролируют подобные процессы.

К примеру, в 2018 году Marca провела расследование, итогом которого стало разоблачение журналиста Абду Бойне с Коморских островов, нанесшего серьезный имиджевый удар по организации. Дело в том, что сайт, от имени которого вещал Бойне, благополучно скончался за шесть лет до указанного года, а сам корреспондент с инициалами "Абду Бойне" никогда в таковом не числился! Уверены, что реши кто-нибудь копнуть еще глубже, то мы бы увидели массу таких же мутных историй.

Очевидно, что после подобного фарса адекватно воспринимать эту награду становится как-то неловко. Идем дальше. Организаторы Золотого мяча до сих пор не представили нам четкой структуры голосования, мы до сих пор не понимаем по каким критериям и параметрам оценивается тот или иной кандидат, отсюда и возникают подобные текущему году фэйлы.

Что перевешивает – индивидуальная статистика футболиста, его вклад в командные успехи или что-то другое? Возьмем в разрезе того же Роберта Левандовски и Карима Бензема. Кто из них больше заслуживает сей приз – поляк, забивающий голы в невероятно открытой и карнавальной Бундеслиге или француз, который играет в гораздо более закрытой в последние годы Примере, где мадридскому Реалу на регулярной основе приходится вскрывать многочисленные "автобусы" вроде Кадиса?

И почему мы рассматриваем исключительно нападающих? Почему в голосованиях год за годом столь нагло игнорируются представители других амплуа? Рисуем еще один минус в карму организаторов.

Вратари брали сей приз лишь однажды (Яшин), защитники – трижды (Матеус, Заммер, Каннаваро). И ладно голкиперы, пусть это и невероятно важное огниво в игре любой команды, но почему не защитники?!

Вы можете называть это совпадением, но таковых будет слишком много, если копнуть в историю и статистику. Фабио Каннаваро был безусловным столбом и лидером победоносной Италии Марчело Липпи на ЧМ-2006, без которого представить тот триумф "скуадры" довольно сложно. Окей, но неужели никто после итальянца из игроков его амплуа не заслужил награду? Упс, снова прокол.

Зимой 2018 года ряды Ливерпуля пополнил некто Вирджил ван Дейк, с порога зацементировавший центр обороны "красных". Через полгода голландец вышел на поле в киевском финале Лиги чемпионов, спустя год наконец-то взял "ушастика", а еще через сезон поднял над головой титул АПЛ. Кроме того, был безоговорочным лидером своей возрожденной национальной сборной. "Заводной апельсин" выиграл тяжелейшую группу Лиги наций с Францией и Германией, попутно добыв железную путевку на Евро-2020. И это мы еще не приводили статистику, которая у Вирджила в полнейшем порядке. Весомый аргумент? Как бы не так.

Центрбека Ливерпуля откровенно прокатывают с наградой, вручая приз Лео Месси. Тогда можно было оправдаться индивидуальной статистикой аргентинца, делавшего существенную разницу в Барселоне и тащившего ее за уши на протяжении целого сезона, но как быть с 2018 годом?

Именно в ту пору Лука Модрич разбил десятилетнюю гегемонию двух гениев, забрав ЗМ даже не за весомый вклад в завоевание Реалом третьего Кубка чемпионов кряду, а благодаря фантастическому перформансу в сборной Хорватии на российском чемпионате мира. Вторым в списке вслед за своим товарищем по Мадриду расположился Криштиану Роналду, также выигравший "ушастого", но вылетевший с Португалией уже на первой стадии плей-офф.

Сравниваем статистику игроков хотя бы в сезоне-2017/18 и на последующем мундиале и имеем следующие цифры:

Лука Модрич – 43 матча во всех турнирах в клубном сезоне, 2 гола и 8 ассистов; ЧМ–2018 – 7 матчей, 2 гола и 1 ассист;

Криштиану Роналду – 44 матча во всех турнирах в клубном сезоне, 44 гола и 16 ассистов; ЧМ-2018 – 4 матча, 4 гола.

Колоссальный разрыв в голевой статистике, но тут уж избиратели решили вполне по делу наградить теневого героя "бланкос" и "шашечных", выполнявшего колоссальный объем черновой и созидательной работы на поле. Но почему не Криш? В ответ все та же гробовая тишина.

И после подобных неадекватных критериев оценивания кто-то еще всерьез ожидает адекватности происходящего? Честно признаться, выбор в пользу Лионеля Месси в этом году был весьма очевиден, и вот почему.

Аргентинец в 2021-м выиграл с Барселоной лишь Кубок Испании, но наконец-то взял долгожданный трофей со сборной. Кроме того, Лео своим переходом в ПСЖ устроил настоящий взрыв в медиа-пространстве. Уход из Барсы, переезд в Париж и рекордное количество лайков в Instagram под фото с титулом Копа Америка не оставляло Роберту Левандовски ни единого шанса.

Борьба в подобных условиях приравнивается к битве Давида с Голиафом. Без победы в Лиге чемпионов и серьезных достижений со сборной тягаться с медийными исполинами, как Месси и Роналду, просто не имеет смысла.

В этом на собственной шкуре успели убедиться не только друзья Лео по Барселоне, Хави и Андрес Иньеста, но и его визави. Вы же помните, как безжалостно опрокинули Уэсли Снейдера с наградой в 2010 году? Человек, выигравший "требл" с миланским Интером, оформивший дубль Бразилии на чемпионате мира-2010, который вывел "оранье" в полуфинал, точно не заслужил Золотого мяча? А Месси с его чемпионским титулом в Примере и погромом от Германии в 1/4 финала мундиаля в ЮАР выглядел более очевидным претендентом?

А если в этом году в пользу аргентинца так сильно перевесила победа на Копа Америка, то почему в голосовании ЗМ-2016 даже в десятке не нашлось места для Алексиса Санчеса?!

В сезоне-2015/16 чилиец демонстрировал весьма солидные цифры – 17 голов и 12 ассистов во всех турнирах за лондонский Арсенал, а также 3+2 в 6 матчах на победном Копе-2016? Именно Алексис был признан MVP того турнира! Вдумайтесь, тогда Санчеса не оказалось даже в топ-30! Это престиж турнира в Южной Америке успел настолько вырасти в течение пяти лет?

Словом, Золотой мяч-2021 должен был заслуженно достаться польскому бомбардиру за его блестящее индивидуальное выступление последних лет, но все поломала победа Месси на Копе и отмена церемонии в прошлом году. Последний прецедент и вовсе катастрофически подорвал и без того таящее на глазах доверие к детищу France Football.

Ни у кого нет сомнений, что Роберт был бы вне конкуренции в прошлом году, если бы приз таки решили вручить. А так получилась патовая ситуация – организаторы могли бы придумать все, что угодно, к примеру, вертко и красиво спасти свое положение путем вручения сразу двух мячей – за прошлый и текущий годы. Это было бы красивым и справедливым жестом, позволившим бы удовлетворить все стороны и отбелить имидж издания в глазах миллионной аудитории, но они выбрали иной путь.

Разумеется, конкретно в 2021 году фаворитизм Левандовски не был столь очевиден. Его Бавария завоевала лишь очередной осточертевший всем чемпионский титул в Германии да местный Суперкубок. В противовес к этому "роттен" сенсационно вылетели в 1/16 финала Кубка Германии от скромного Хольштайн Киля, а в четвертьфинале Лиги чемпионов уступили ПСЖ. Кроме того, сборная Польши заняла последнее место на чемпионате Европы в далеко не смертоносной группе всего с одним зачетным пунктом, а в квалификации к ЧМ-2022 Роберт и вовсе угодил под критику болельщиков "кадры".

Страйкер изначально договорился с тренером "орлов" Паулу Соузой о рациональном распределении нагрузок в решающих матчах отбора с Андоррой и Венгрией. "Лева" в итоге появился на поле в игре против аутсайдера, а вот "мадьярам" без него в последнем туре Польша уступила. Все бы ничего, но из-за этого поражения она не попала в посев, получив более тяжелую сетку в стыках.

Тем не менее, учитывая фактор отмены церемонии в прошлом году, Левандовски определенно заслуживал награду больше, чем кто-либо другой. Но вручить Золотой мяч поляку означало бы для France Football расписаться в собственной некомпетентности, на что они предсказуемо в итоге не пошли.

На выходе получилось нечто весьма странное и оставляющее дурное послевкусие. Представьте, что вы пришли в элитный ресторан, заказали себе чудный стейк на подушке из картофельного пюре, а вместо дивного "Шато буке де гомель" вам принесли дешевое порошковое вино из соседнего магазина. Подобные чувства и вызывает церемония вручения Золотого мяча 2021 года.

Формат и параметры выбора кандидатов давно пора пересмотреть и если этого не будет, то мы и дальше будем лицезреть подобное воровство, как в случае с Робертом Левандовски, Уэсли Снейдером и другими игроками, незаслуженно оказавшимися в роли лузеров.

Так что сами ответьте на вопрос – умер ли Золотой мяч окончательно и бесповоротно?

Роман Котляр, Football.ua