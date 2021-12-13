Другое

Football.ua анонсирует самые интригующие поединки этой недели.

Сезон еврокубков в 2021 году уже остался позади, поэтому интригующие противостояния придется подыскивать исключительно на уровне национальных первенств.

В частности, порадуют нас итальянская Серия А и английская Премьер-лига, в рамках которых пройдут матчи с потенциальными серьезными последствиями для турнирной таблицы.

Аталанта — Рома

Суббота, 18 декабря, 16:00. Атлети Адзурри д’Италия, Бергамо (Италия)

Коллектив Джан Пьеро Гасперини набрал выдающиеся темпы на внутренней арене, и даже после тяжелого и неудачного по своему исходу противостояния против испанского Вильярреала в рамках Лиги чемпионов УЕФА (2:3) нашла в себе силы для того, чтобы обыграть Верону на ее поле в волевом стиле (2:1). Игра против команды Игора Тудора была "оробичи" в прямом смысле вымучена, однако "мастифы" против любого своего соперника сейчас выкладывается на полную, а "Богиня" просто не стала исключением из этого правила. Так или иначе, но Аталанта продолжила свой стрик в чемпионате до шести побед кряду, что и стало для нее главным итогом уик-энда.

Подопечные Жозе Моуриньо еще не проводили свой матч 17-го тура национального первенства против Специи, так как в четверг на прошлой неделе были вынуждены решать свои вопросы в Лиге конференций УЕФА в группе с участием луганской Зари, но без влияния украинской команды на этот процесс. В итоге, Рома обыграла софийский ЦСКА (3:2), заняла первую строчку в квартете, призом за что получит две недели дополнительного отдыха от еврокубков в следующем году. Для ее наставника, который любит поговорить о сложности календаря, это было приятной новостью. Тем более, что "волкам" пора браться за голову на внутренней арене, так как на данный момент они могут претендовать только на то, чтобы конкурировать с туринским Ювентусом за шестую строчку.

Букмекеры Pinnacle преимущество в этой встрече отдают Аталанте, оценивая шансы на ее победу в 1,84. Коэффициент на победу Ромы — 4,03, шансы на ничью — 4,26.

Тоттенхэм — Ливерпуль

Воскресенье, 19 декабря, 18:30. Энфилд, Ливерпуль (Англия)

Последний раз лондонский клуб выходит на футбольный газон еще 5 декабря, после чего на него обрушилась настоящая лавина заболеваний COVID-19, что повлекло за собой головную боль для организаторов турниров, где "шпоры" принимали участие. Что делать с их решающим матчем Лиги конференций УЕФА против французского Ренна? В процессе жеребьевки уже стадии 1/16 финала команда Антонио Конте будет записана через дробь с нидерландским Витессом, с которым борется за вторую строчку, но есть информация, что встречу против "красно-черных" они так и не сыграют. С переносом матча против Брайтона все куда проще — наверстают походу сезона, но ситуация критическая, так как команда попросту лишилась игровой практики.

У коллектива Юргена Клоппа подобных проблем нет. Ливерпуль продолжает погоню за Манчестер Сити в турнирной таблице, но на минувших выходных с трудом взломал оборону бирмингемской Астон Виллы (1:0), на фоне финального успеха в группе Лиги чемпионов УЕФА против Милана на Сан Сиро (2:1). Очевидно, что физическое состояние "красных" сейчас находится не на пиковом уровне, но заходить на Boxing day ей все равно придется. Совершить осечку перед столь непростым периодом — дело не благодарное, но есть ли для нее предпосылки? Ливерпуль не терял очки на поле "шпор" уже четыре года, и вряд ли текущая ситуация в обеих командах к этому располагает.

Компания Pinnacle отдает преимущество в этом матче Ливерпулю. Коэффициент на победу "красных" составляет 1,65, шансы на успех Тоттенхэма составляют 4,65, а на ничью — 4,22.

Милан — Наполи

Воскресенье, 19 декабря, 21:45. Сан Сиро, Милан (Италия)

"Россонери", возможно, и хотели бы задержаться на вершине турнирной таблицы Серии А, но, когда ты уступаешь с самого старта гостевого поединка против Удинезе и в концовке со скрипом вырываешь ничью (1:1), то всерьез рассчитывать на это как-то не приходится. Милан был лидером национального первенства недолго, хотя и шел к этому очень упорно. Отсутствие стабильности результатов рушит все планы для команды Стефано Пьоли, хотя и при этом она все равно остается достаточно сильной в своих потенциальных наилучших кондициях. Очевидно, что Милан еще должен побороться со скудетто, но с кадровыми проблемами нужно что-то решать уже в ближайшее трансферное окно.

Команда Лучано Спаллетти рисковала стать наиболее стремительно прогрессирующей в текущем сезоне в результате череды успешных выступлений на старте сезона, но с трудом доползла до плей-офф Лиги Европы УЕФА, а в обмен на это ей пришлось отдать не только первую строчку национального первенства, но и вторую, а также третью в придачу. Наполи вошел в крутое пике из которого ему будет очень сложно выйти на Сан Сиро. Вполне реальна перспектива в четвертый раз потерять очки, что серьезно испортит настроение перед посадкой за рождественский стол. Говорить о последних матчах команды нет особого смысла — проиграть Аталанте (2:3) было допустимо в теории, но поделить очки против Сассуоло (2:2) и уступить дома Эмполи (0:1) — это уже перебор. Спаллетти должен исправляться, иначе Де Лаурентис вновь ворвется на первые полосы газет по всей Италии.

Букмекерская компания Pinnacle фаворитом противостояния считает хозяев. Коэффициент на победу Милана составляет 2,34, шансы на успех Наполи оцениваются в 3,07, а вероятность ничьей оценивается в 3,65.