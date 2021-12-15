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Предлагаем вашему вниманию обзор встречи команд.

Бока Хуниорс обыграла Барселону в серии пенальти в матче за Кубок Марадоны, который прошел в Саудовский Аравии.

Основное время поединка завершилось со счетом 1:1 после голов Феррана Жуджлы у каталонцев и Эсекиэля Себальоса у Боки.



Барселона — Бока Хуниорс 1:1 (2:4 по пен.)

Голы: Жуджла, 50 — Себальос, 77.

Барселона: Нето — Лангле (Миньгеса, 46), Эрик Гарсия (Мармоль, 61), Бальде Кейта, Дани Алвес — Санс (Перрейра, 60), Пуч, Коутиньо (Жайме, 60), Дест (Комас, 61) — Жуджла, Демир (Ахомаш, 46).

Бока Хуниорс: Росси — Адвинкула (Самбрано, 62), Рохо, Искьердос, Фабра — Рамирес (Молинас, 46), Кардона (Себальос, 62), Кампусано (Варела, 62) — Альмендра (Госналес, 62), Вилья (Павон, 62), Васкес (Сальвио, 62).

Предупреждения: Искадьерос, Перрейра.