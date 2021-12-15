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Завершился матч чемпионата Бельгии.

В рамках 19 тура бельгийской Лиги Жюпиле Мехелен дома переиграл Гент со счетом 4:3.

В обеих командах в стартовом составе на игру появились украинцы. У Мехелена с первых минут играл Марьян Швед, а у Гента — Роман Безус.

Во втором тайме Безус сумел отличиться результативным пасом на Депутра. Также у гостей дублем отметился Тиссудали.

За Мехелен дубль на свой счет записал Мрабти, а также два гола оформил Сторм.

Мехелен — Гент 4:3

Голы: Мрабти, 36, 60, Сторм, 54, 70 - Тиссудали, 33, 68, Депутр, 50

Мехелен: Куке, Волш, Пьер, Ван Хуренбэк, Бейкнер, Коста, Гуе, Швед (Сверс, 79), Мрабти (Ван Дамм, 79), Сторм (Ван Хаке, 88), де Камарго.

Гент: Болат, Окуму, Нгаде-Нгаджуи, Ханке-Ольсен, Фортуна (Маледе, 87), Кастро-Монтес (Самоисе, 72) — Де Сарт, Кумс (Овусу, 72), Безус (Хюльсагер, 79) - Тиссудали, Депуатр (Лемаич, 87).

Предупреждения: Сторм, Кошта