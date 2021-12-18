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В финале алжирцы обыграли национальную команду Туниса.

Сборная Алжира стала победителем Кубка арабских наций, обыграв в финальном матче национальную команду Туниса со счетом 2:0.

Основное время матча закончилось со счетом 0:0. Однако в дополнительном времени алжирцы дважды поразили ворота Туниса усилиями Амира Саюда и Ясина Браими.

В матче за третье место сборная Катара обыграла Египет в серии пенальти со счетом 5:4, после того как основное и дополнительное время матча были закончены без забитых мячей.

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