Другое

Турнир должен пройти с 9 января по 6 февраля 2022 года.

Кубок африканских наций, который запланирован на начало следующего года, может быть отменен. Об этом сообщает GFFN со ссылкой на RMC Sport.

По информации источника, причиной отмены турнира может стать новый штамм коронавируса — омикрон.

В ближайшее время Африканская конфедерация футбола соберет внеплановое заседание, на котором оценит риски проведения турнира, после чего будет известно окончательное решение.

Напомним, Кубок африканских наций-2021 должен пройти с 9 января по 6 февраля 2022 года.

Действующим чемпионом Африки является сборная Алжира, которая выиграла турнир в 2019 году.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.