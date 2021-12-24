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Football.ua подготовил список игроков, переход которых в летнее трансферное окно оказался провальным.

Минувшее летнее трансферное окно стало по-настоящему историческим. И Криштиану Роналду, и Лионель Месси сменили клубы, однако в данном материале разговор будет вовсе не о них.

Клубы традиционно летом тратят довольно много денег, делают ставку на новых лидеров на грядущий сезон, но не всегда попадают в точку.

Football.ua подготовил подборку из футболистов, чей переход в новый клуб минувшим летом пока не оправдывает вложенные средства.

Джек Грилиш (Из Астон Виллы в Манчестер Сити, 117,5 миллионов евро)

Здесь и в дальнейшем сумма указана согласно порталу Transfermarkt.

Джек Грилиш — один из главных трансферов минувшего лета, который пока что явно не оправдал уплаченные деньги. Если верить Transfermarkt, то Манчестер Сити за английского вингера пришлось выложить 117,5 миллионов евро — теперь это один из самых дорогих переходов в истории футбола.

Хосеп Гвардиола, без сомнений, делает ставку на Грилиша, но тот за 20 игр смог отметиться лишь тремя голами и тремя результативными передачами. Слишком мало, учитывая, что Манчестер Сити доминирует практически в каждом матче и забивает много голов.

Причины такой блеклой игры Грилиша в стане "горожан" понятны. Он привык быть лидером команды в Астон Вилле, но попал в обстановку, где он всего лишь один из звездных игроков — винтик механизма Хосепа Гвардиолы. Англичанину теперь нужно быть более систематическим игроком.

Конечно, Джек Грилиш с большой долей вероятности все-таки освоится в стане Манчестер Сити и значительно улучшит свой уровень, но пока что он абсолютно не оправдывает вложенные деньги.

Сауль Ньигес (Из Атлетико в Челси, аренда за 5 миллионов евро)

Сауль Ньигес перебрался в Челси из Атлетико на правах арендного соглашения с возможностью выкупа, но пока что абсолютно не оправдывает ожидания. После перехода испанского полузащитника казалось, что Челси сорвал джекпот, но Сауль не может адаптироваться под футбола Томаса Тухеля, который, впрочем, защищает испанца в прессе.

"Саулю не надо переживать. Ему нужно упорно работать, адаптироваться, тогда будут шансы. Мы можем дать шанс лишь 11 игрокам. Я бы хотел относиться к этой ситуации с позитивом. Если же взглянуть иначе, то я не смог доверить место в основе уже 8 игрокам, если вести подсчет с начала сезона. Это реалии, от них не уйти".

Сауль в текущем сезоне провел 12 поединков за Челси (суммарно 597 минут), в которых отметился результативной передачей. Конечно, выиграть конкуренцию у Канте и Жоржиньо довольно проблематично, но испанец знал на что шел, когда соглашался на переход. И вряд ли он планировал сидеть в запасе.

В какой-то момент казалось, что полузащитник получит шанс на левом фланге. Сауль сыграл на этой позиции в Лиге чемпионов против Зенита, но тот матч завершился ничьей со счетом 3:3. Пока что все идет к тому, что испанца могут вернуть в Атлетико.

Дензел Думфрис (Из ПСВ в Интер, 12,5 миллионов евро)

Дензел Думфрис выдал отличный сезон в ПСВ, затем здорово показал себя на чемпионате Европы, а потому переход в Интер выглядел логичным. Казалось, что никаких проблем у футболиста правого фланга возникнуть не может, но что-то не заладилось. Очевидно, в Интере видели в Думфрисе прямую замену для ушедшего в ПСЖ Хакими.

На деле же, основным правым латералем был Маттео Дармиан, который при Хакими был глубоким запасным. Итальянский футболист получил повреждение в ноябре и только после этого Думфрис стал регулярно играть в основе. Однако несмотря на это, у Дармиана пока что все равно больше минут в составе Интера в текущем сезоне.

Думфрис — футболист более атакующего формата, чем Дармиан, а это именно то, что нужно текущему Интеру, но Симоне Индзаги пока что больше доверяет соотечественнику. Сумма порядка 12,5 миллионов евро — не столь существенная, а потому в Интере, определенно, питают надежды, что Думфрис еще оправдает свое подписание.

Джердан Шакири (Из Ливерпуля в Лион, 6 миллионов евро)

Руководство Лиона решило перестроить команду минувшим летом. Был приглашен Петер Бош, а также несколько опытных футболистов, среди которых оказался Шакири. Швейцарец довольно здорово выходил на замены в Ливерпуле, а также показывал высокий уровень игры в составе сборной, а потому были все основания ожидать, что Джердан станет одним из лидеров Лиона.

Тем не менее, ничего подобного не произошло. Шакири не радует привычными результативными передачами и разящими ударами. У него всего лишь гол и два ассиста в тринадцати играх. К тому же, сложно сказать, что Шакири важный игрок основы. На старте сезона Джердана наигрывали в старте, но сейчас же он чаще остается в запасе.

Нет сомнений, что на форме Шакири сказывается и, в целом, длительная серия неудач Лиона, но Джердан кажется тем футболистом, который должен вести команду за собой в таких случаях. Однако пока что швейцарский вингер не справляется ни с точки зрения игры, ни в ментальном компоненте. Остается только ждать, что у Шакири и Лиона дела пойдут вверх.

Евгений Селезнев (Из Колоса в Минай, свободный агент)

Как же в таком рейтинге обойтись без родного украинского чемпионата. Этим летом Минай подписал контракт с Евгением Селезневым — звездой украинского футбола. Может в игровом плане форвард свой статус уже и не оправдывает, но это по-прежнему один из самых привлекательных персонажей в медийном плане.

Однако получить серьезную пользу от такого подписания минайцы не смогли. У украинского нападающего шестнадцать матчей в этом сезоне, в которых он смог отметиться лишь голом и передачей. Сложно понять, тот ли Селезнев человек, который может сплотить коллектив вокруг себя и повести вперед. По высказываниям в прессе возникает ощущение, что такая фигура может привлекать ненужное давление на партнеров.

Евгений Селезнев в последнее время привлекает лишь негатив к Минаю своими действиями как на футбольном поле, так и за его пределами. Не лучшую реализацию Селезнева даже прокомментировал его бывший тренер Игорь Леонов. Он считает, что на игре Евгения может элементарно сказываться возраст.

Рядом с нашим списком были еще несколько футболистов, но по определенным причинам они туда не попали. Ромелу Лукаку был хорош в Челси, но потом последовала травма и пока что бельгиец не может набрать форму. Еще один дорогостоящий переход в АПЛ, Джейдон Санчо, постепенно начинает себя оправдывать. Все-таки молодому игроку нужно было немного адаптироваться к АПЛ после Бундеслиги, что не скажешь о Грилише.

Также без внимания не остался и дорогостоящий по меркам Брайтона переход Мвепу — новичок "чаек" стоил 23 миллиона евро, но пока что не может показать себя с лучшей стороны.